США дізнались про плани Ірану замінувати Ормузьку протоку

Іранські військові минулого місяця завантажили морські міни на свої кораблі в Перській затоці — цей крок викликав занепокоєння у Вашингтоні, що Тегеран готується до блокади Ормузької протоки після ізраїльських ударів по об'єктах на території Ірану.

Про це повідомили двоє американських чиновників, пише Reuters.

За їхніми словами, підготовка до можливого мінування, про яку раніше не повідомлялося, була виявлена американською розвідкою після того, як Ізраїль 13 червня завдав першого ракетного удару по Ірану. Чиновники говорили на умовах анонімності через чутливий характер інформації.

Хоча міни ще не були розгорнуті в протоці, сам факт їх завантаження може свідчити, що Тегеран серйозно розглядав можливість перекриття одного з найважливіших морських шляхів у світі. Це могло б призвести до подальшої ескалації конфлікту і завдати серйозного удару по світовій торгівлі.

Через Ормузьку протоку проходить приблизно п’ята частина всіх світових поставок нафти та газу. Її блокування, ймовірно, спричинило б різке зростання цін на енергоносії. Однак глобальні ціни на нафту, навпаки, впали більш ніж на 10% після ударів США по ядерних об’єктах Ірану — частково через те, що конфлікт не спричинив суттєвих збоїв у постачанні нафти.

22 червня, незабаром після того, як США атакували три ключові іранські ядерні об'єкти, іранський парламент начебто підтримав пропозицію про блокування протоки. Проте це рішення не було обов’язковим до виконання — остаточне слово залишалося за Вищою радою національної безпеки Ірану, зазначало тоді державне телебачення Press TV.

Іран неодноразово погрожував закрити Ормузьку протоку, але досі жодного разу не реалізував цю загрозу.

Reuters не вдалося точно встановити, коли саме під час повітряної війни між Ізраїлем та Іраном Тегеран завантажив міни. У разі їхнього використання це могло б фактично зупинити рух суден через стратегічну протоку. Також невідомо, чи були міни згодом розвантажені.

Джерела не уточнили, як саме США дізналися про завантаження мін, але подібні дані зазвичай отримуються за допомогою супутникових знімків, агентурної інформації або їх поєднання.

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