Ірак відновить польоти до Лівану в понеділок
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Ірак дозволить національному авіаперевізнику відновити польоти до Лівану в понеділок після їх призупинення на початку цього місяця,
Про це заявив міністр транспорту, передає Reuters.
Авіакомпанія Iraqi Airways припинила польоти до Лівану 8 грудня через занепокоєння щодо безпеки у зв'язку з ситуацією в сусідній Сирії.
Сирійські повстанці захопили контроль над Дамаском 8 грудня, змусивши президента Башара Асада втекти до Росії після більш ніж 13 років громадянської війни і поклавши край десятиліттям правління його сім'ї.
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