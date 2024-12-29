Ірак відновить польоти до Лівану в понеділок

Ірак дозволить національному авіаперевізнику відновити польоти до Лівану в понеділок після їх призупинення на початку цього місяця,

Про це заявив міністр транспорту, передає Reuters.

Авіакомпанія Iraqi Airways припинила польоти до Лівану 8 грудня через занепокоєння щодо безпеки у зв'язку з ситуацією в сусідній Сирії.

Сирійські повстанці захопили контроль над Дамаском 8 грудня, змусивши президента Башара Асада втекти до Росії після більш ніж 13 років громадянської війни і поклавши край десятиліттям правління його сім'ї.

Нагадаємо:

Україна відправила в Сирію 500 тонн українського пшеничного борошна в межах програми "Зерно з України".