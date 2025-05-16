Інфляція в Росії вперше за пів року сповільнилася

Зростання споживчих цін у Росії, яке тривало шість місяців поспіль, у квітні ймовірно призупинилося.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це може стати сигналом для першого з 2022 року зниження ключової ставки Центробанком.

За оцінками економістів, опитаних Bloomberg, річна інфляція минулого місяця становила 10,3% проти 10,34% у березні. Така динаміка пояснюється зміцненням рубля та рекордними відсотковими ставками.

"Якщо поточні тенденції збережуться, інфляція може впасти нижче 10% вже в травні", – зазначив аналітик "Ренесанс Капіталу" Олег Кузьмін. Це випереджатиме базовий прогноз Центробанку, який очікує 10,1% інфляції до кінця червня.

Водночас російська економіка сповільнюється: зростання ВВП у першому кварталі, за прогнозами аналітиків, упало до 1,7% проти 4,5% наприкінці 2024 року.

Банк Росії утримує ключову ставку на рівні 21% з жовтня і визнає, що інфляційний тиск слабшає, але ризики залишаються. Регулятор попереджає про "невизначеність перспектив" і можливе погіршення зовнішньої кон'юнктури через геополітику.і.

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Нагадаємо:

Європейські країни готуються до запровадження "каральних мит" проти РФ після того, як лідер РФ Путін не з’явився на переговорах між Києвом і Москвою в Туреччині.

Президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Володимира Путіна. Але речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Зеленський заявив, що США і Туреччина будуть посередниками на мирних переговорах між Україною та Росією у Стамбулі.

Переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.