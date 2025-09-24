Молоді індуси масово відмовляються від "американської мрії" через Трампа

Зростання витрат на візи, жорсткіша імміграційна політика Трампа та непевність майбутнього змушують дедалі більше індійських студентів переглядати плани навчання й роботи у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Протягом десятиліть програма H-1B була головним шляхом для інженерів і науковців з Індії, Китаю та інших країн, які прагнули перетворити роки навчання у США на престижну роботу й постійне проживання. Лише торік на Індію припадало 71 % схвалених заявок на H-1B.

Але тепер навіть ті, хто вже навчається у США, сумніваються у перспективах, пише агентство.

Аналітики застерігають, що втрата потоку індійських талантів може болісно вдарити по американській технологічній галузі, яка роками залежала від H-1B.

"У підсумку це програшна стратегія для Америки", — зазначає дослідниця Джорджтаунського університету Діпа Оллапаллі.

Студентам з Індії радять обережно стежити за ситуацією, адже рішення Трампа ще можуть бути оскаржені. Однак тенденція очевидна: дедалі більше індійської молоді обирає для навчання та кар’єри Європу, Канаду чи Азію замість США.

Нагадаємо:

Канадські технологічні та медичні галузі роками втрачали кваліфікованих фахівців, які виїжджали працювати до США. Тепер ситуація може змінитися через рішення президента США Дональда Трампа значно підвищити вартість робочих віз H-1B.

Проголошене президентом США підвищення вартості робочих віз для кваліфікованих працівників до 100 тис доларів спричинило хаос на ринку праці.