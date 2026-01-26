Індія знизить мита на авто з ЄС до 40%

Індія планує скоротити мита на автомобілі, імпортовані з Європейського Союзу, до 40% із нинішніх ставок, що сягають 110%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це буде найбільшим відкриттям індійського ринку за весь час, оскільки сторони наближаються до угоди про вільну торгівлю.

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді погодився негайно знизити податок на обмежену кількість авто з 27 країн ЄС із митною (імпортною) ціною понад 15 000 євро (близько $17 739), розповіли два джерела, поінформовані про переговори.

Згодом ставку планують поступово зменшити до 10%, що полегшить доступ на індійський ринок для європейських автовиробників — зокрема Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW.

Джерела попросили не називати їхніх імен, оскільки переговори конфіденційні й умови можуть змінитися в останній момент. Міністерство торгівлі Індії та Єврокомісія від коментарів відмовилися.

