Після заяв Трампа: НПЗ Індії сигналізують про відмову від нафти РФ

Деякі індійські нафтопереробники готуються скоротити імпорт російської нафти, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запевнила його в намірі припинити закупівлі, щоб допомогти завершити війну в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Індія та Китай - найбільші покупці російської морської нафти, які скористалися знижками, до яких Росію змусила втрата європейського ринку після вторгнення 2022 року.

За словами джерел, індійські НПЗ готуються відходити від російської нафти; зниження закупівель можливе вже з грудня, адже замовлення на листопад уже розміщені.

Формальної вказівки уряду припинити закупівлі російської нафти нафтопереробники не отримували, додали співрозмовники, які попросили не називати їхніх імен.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли на 1% 16 жовтня після заяви президента США Дональда Трампа, що прем'єр- міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити купувати нафту в Росії, що може призвести до скорочення поставок в інших країнах.