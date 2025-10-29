Індія та Росія збираються спільно виробляти пасажирські літаки

Індія та Росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків за кілька тижнів до візиту очільника кремля Владіміра Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). підписала угоду з російською компанією United Aircraft Corp (UAC). про виробництво цивільних пасажирських літаків SJ-100, йдеться в заяві HAL від вівторка.

У ній не зазначається, чи передбачає угода передачу технологій Індії або відповідні інвестиції.

Підписання угоди свідчить про те, що відносини між Москвою та Нью-Делі залишаються міцними, незважаючи на зростаючий тиск з боку Білого дому.

Оголошення з'явилося напередодні запланованого візиту Путіна до Індії в грудні.

"Це також буде перший випадок, коли в Індії буде вироблено повністю пасажирський літак. Ця співпраця між HAL та UAC є результатом взаємної довіри між організаціями", — йдеться в заяві.

В рамках угоди HAL отримає права на виробництво двомоторних вузькофюзеляжних літаків SJ-100 для індійських замовників, додано в заяві.

Ця угода підкріплює прагнення прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді збільшити місцеве виробництво і може забезпечити більше літаків для короткомагістральних перевезень, оскільки Індія планує збільшити кількість аеропортів до 350 до 2047 року.

Нагадаємо:

Індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій і чекають роз'яснень від уряду та постачальників.