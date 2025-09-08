Tesla втрачає позиції: частка ринку США найнижча з 2017 року

Частка компанії Tesla на ринку США в серпні впала до майже восьмирічного мінімуму, оскільки покупці все частіше обирають електромобілі від нових конкурентів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Падіння демонструє, наскільки небезпечною стає ситуація для Tesla, адже інші автовиробники збільшують стимули для покупців електромобілів у складний для галузі час.

Аналітики очікують, що підйом продажів електрокарів у США триватиме до вересня, але потім знизиться після закінчення дії федеральних податкових пільг наприкінці місяця. Це створить додатковий фінансовий тиск на Tesla та інших виробників.

Колись Tesla контролювала понад 80% ринку електромобілів у США. У серпні її частка впала до 38%, уперше опустившись нижче за позначку в 40% з жовтня 2017 року - тоді компанія тільки нарощувала виробництво Model 3, свого першого масового автомобіля.

У той час як конкуренти випускають нові моделі, Tesla зосередилася на розробці роботаксі та людиноподібних роботів, відкладаючи або скасовуючи плани зі створення більш доступних електромобілів. Значна частина капіталізації Tesla, яка сягає трильйона доларів, залежить саме від цієї ставки.

Минулої п'ятниці рада директорів запропонувала безпрецедентний компенсаційний пакет для Маска на 1 трлн доларів, який передбачає, що ринкова вартість компанії зросте до 8,5 трлн доларів протягом наступного десятиліття.

Незважаючи на це, основним джерелом прибутку Tesla залишається автомобільний бізнес. Остання нова модель - пікап Cybertruck, що вийшов у 2023 році, але він не зміг повторити успіх Model 3 або Model Y. Tesla оновила Model Y, який колись був найбільш продаваним авто у світі, однак зміни не виправдали очікувань, і компанія прямує до другого поспіль року падіння продажів.

Загалом продажі електромобілів у липні зросли на понад 24% порівняно з попереднім місяцем - до 128 268 одиниць, чому сприяло завершення дії податкової пільги у 7 500 доларів та вигідні пропозиції. Продажі Tesla також зросли - на 7% до 53 816 авто, однак її частка на ринку все одно знизилася.

Нагадаємо:

У липні Tesla продовжила втрачати позиції на європейських ринку: у Швеції впали на 86%, у Данії - на 52%, у Франції - на 27% порівняно з минулим роком.