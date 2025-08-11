Илон Маск хочет поставлять электроэнергию на рынке Великобритании

Компания Илона Маска Tesla, известная своими электрокарами, подала заявку в британский регулятор Ofgem на получение лицензии для поставки электроэнергии домохозяйствам и бизнесу в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что если лицензию одобрят, Tesla сможет конкурировать с крупными энергетическими компаниями уже со следующего года.

Tesla уже управляет поставщиком электроэнергии в Техасе, где владельцы электромобилей могут дешевле заряжать авто и получать вознаграждение за возвращение избыточной энергии в сеть.

В Великобритании Tesla продала более 250 тысяч электрокаров и десятки тысяч домашних аккумуляторов, что может помочь привлечь клиентов к новому энергетическому бизнесу.

Сейчас продажи Tesla в Европе падают - в июле регистрации автомобилей Tesla в Великобритании упали почти на 60%, в Германии - более чем на 55%, из-за растущей конкуренции, особенно со стороны китайской BYD.