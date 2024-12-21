Honda і Nissan розглядають можливість спільного виробництва автомобілів

Honda і Nissan розглядають можливість виробництва автомобілів на заводах один одного в рамках свого плану поглиблення зв'язків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Kyodo.

Honda також розглядає можливість постачання гібридних автомобілів для Nissan в рамках плану, який може призвести до потенційного злиття, але джерело інформації не згадується.

Злиття Honda, другої за величиною автомобільної компанії Японії, і Nissan, третьої за величиною, може створити третю за величиною автомобільну групу в світі за обсягом продажів автомобілів після Toyota і Volkswagen, з річним обсягом виробництва в 7,4 мільйона автомобілів.

«Як було оголошено в березні і серпні, наша компанія, Nissan і Mitsubishi Motors знаходяться в процесі об'єднання наших сильних сторін і вивчення потенційних форм співпраці, але поки що нічого не вирішено», - заявив представник Honda в суботу агентству Reuters.

Цей крок відбувається на тлі занепокоєння тим, що політика новообраного президента Дональда Трампа може похитнути виробництво, додається у звіті.

Нагадаємо:

Японські автомобільні компанії Honda і Nissan розпочали переговори щодо об'єднання бізнесу. У майбутньому до них може приєднатися і Mitsubishi Motors, в якій Nissan є найбільшим акціонером.