Греція підтримала запропоновані главою Єврокомісії заході щодо збільшення витрат на оборону

Європейська правда

Греція підтримала запропоновані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн зміни у фіскальній політиці ЄС, які допоможуть країнам-членам збільшити витрати на оборону.

Про це в X (Twitter) написав прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Греція давно виступала за те, щоб звільнити інвестиції в оборону від фіскальних обмежень.

"Ми вітаємо пропозицію активувати положення про звільнення від оподаткування оборонних інвестицій, що дозволяє країнам-членам ЄС зміцнити свій оборонний потенціал. Найважливіший крок для нашої колективної безпеки", – підкреслив Міцотакіс.

Президентка Єврокомісії нагадала, що країни ЄС з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну значно збільшили свої оборонні витрати.

Однак фон дер Ляєн переконана, що ЄС треба буде ще раз суттєво збільшити цю цифру.

Тому вона збирається запропонувати активувати положення про звільнення від оподаткування оборонних інвестицій.

В приватному порядку фон дер Ляєн також запропонувала задіяти положення про надзвичайний стан, аби дозволити країнам збільшити витрати на оборону.