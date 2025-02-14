Греция поддержала предложенные главой Еврокомиссии меры по увеличению расходов на оборону

Европейская правда

Греция поддержала предложенные президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен изменения в фискальной политике ЕС, которые помогут странам-членам увеличить расходы на оборону.

Об этом в X (Twitter) написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Греция давно выступала за то, чтобы освободить инвестиции в оборону от фискальных ограничений.

"Мы приветствуем предложение активировать положение об освобождении от налогообложения оборонных инвестиций, что позволяет странам-членам ЕС укрепить свой оборонный потенциал. Важнейший шаг для нашей коллективной безопасности", - подчеркнул Мицотакис.

Президент Еврокомиссии напомнила, что страны ЕС с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно увеличили свои оборонные расходы.

Однако фон дер Ляйен убеждена, что ЕС надо будет еще раз существенно увеличить эту цифру.

Поэтому она собирается предложить активировать положение об освобождении от налогообложения оборонных инвестиций.

В частном порядке фон дер Ляйен также предложила задействовать положение о чрезвычайном положении, чтобы позволить странам увеличить расходы на оборону.