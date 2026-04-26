Глава OpenAI вибачився за те, що не повідомив поліції про підозрювану у стрілянині

Глава OpenAI Сем Альтман вибачився перед мешканцями канадського містечка Тамблер-Рідж за те, що не повідомив поліцію про заблокований акаунт, пов'язаний з Джессі Ван Рутселаар, яка, за даними поліції, в лютому вбила вісьмох людей у школі, а потім наклала на себе руки.

Про це повідомляє Reuters.

У листі від 23 квітня Альтман зазначив, що "глибоко шкодує" про те, що правоохоронні органи не були повідомлені про акаунт Ван Рутселаар у ChatGPT, який було заблоковано в червні.

Раніше OpenAI заявляла, що заблокувала акаунт Ван Рутселаар минулого року за порушення правил, але ці порушення не відповідали внутрішнім критеріям компанії щодо повідомлення правоохоронних органів.

Альтман зазначив, що обговорив цю трагедію з мером міста Тамблер-Рідж Даррілом Краковкою та прем'єр-міністром Британської Колумбії Девідом Ебі, назвавши біль громади "неуявним".

Він додав, що компанія готова співпрацювати з урядовими чиновниками, щоб запобігти повторенню подібної трагедії.

Генеральний прокурор Флориди заявив у вівторок, що розслідування, розпочате його відомством цього місяця щодо ChatGPT та його материнської компанії OpenAI, переросло у кримінальне на підставі аналізу листування між чат-ботом та вбивцею людей у Флоридському університеті.