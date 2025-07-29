Найбільші країни-продавці алкоголю в ЄС прагнуть уникнути мит США на свої напої

Франція та Італія наполягають на звільненні шампанського та інших вин і спиртних напоїв від мит США, оскільки європейські чиновники намагаються отримати додаткові винятки в торговій угоді з Вашингтоном, яка має набути чинності в п’ятницю.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Угода, досягнута ЄС з президентом США Дональдом Трампом в неділю, викликала плутанину в Брюсселі та Парижі щодо того, які продукти будуть виключені з нового 15-відсоткового мита, яке застосовуватиметься до більшості європейських товарів, що імпортуються до США.

Чиновники ЄС наполягають, що переговори з Вашингтоном тривають, зокрема щодо алкогольних напоїв. Однак чиновники США заявили, що для спиртних напоїв і вин, включаючи шампанське, не буде винятків.

Міністр фінансів Ерік Ломбард заявив французькій газеті Liberation в понеділок, що виняток, наданий авіаційній промисловості, "повинен поширюватися і на спиртні напої".

Міністр з питань торгівлі Лоран Сент-Мартен припустив, що Франція наближається до того, щоб отримати такий статус для коньяку та інших спиртних напоїв. "Ми розуміємо, що спиртні напої дійсно будуть звільнені", — сказав він.

Вищий дипломат ЄС припустив, що вони також вірять, що спиртні напої отримали виняток, а питання з вином ще обговорюється.

Франція є найбільшим експортером алкоголю за межі ЄС. У 2024 році вона експортувала алкогольних напоїв на суму €12,1 млрд, за даними Eurostat, що становить 41% від загального експорту алкоголю. Приблизно дві третини з цього — це вино, а решта — спиртні напої, серед яких найбільше коньяку.

Близько третини французького експорту алкоголю йде до США. Її прагнення отримати винятки підтримує Італія, другий найбільший експортер алкогольних напоїв в ЄС, яка експортувала алкоголь на суму €6 млрд у 2024 році.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз 27 липня уклали торговельну угоду, яка фіксує імпортне мито на рівні 15%.

Глобальні фондові індекси зросли, а євро зміцнився після торгової угоди між США та ЄС, яка підвищила настрій на ринку та внесла певну ясність у тиждень важливих політичних зустрічей Федеральної резервної системи США та Банку Японії.