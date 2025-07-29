Крупнейшие страны-продавцы алкоголя в ЕС стремятся избежать пошлин США на свои напитки

Франция и Италия настаивают на освобождении шампанского и других вин и спиртных напитков от пошлин США, поскольку европейские чиновники пытаются получить дополнительные исключения в торговом соглашении с Вашингтоном, которое должно вступить в силу в пятницу.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Соглашение, достигнутое ЕС с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, вызвало путаницу в Брюсселе и Париже относительно того, какие продукты будут исключены из новой 15-процентной пошлины, которая будет применяться к большинству европейских товаров, импортируемых в США.

Чиновники ЕС настаивают, что переговоры с Вашингтоном продолжаются, в частности по алкогольным напиткам. Однако чиновники США заявили, что для спиртных напитков и вин, включая шампанское, не будет исключений.

Министр финансов Эрик Ломбард заявил французской газете Liberation в понедельник, что исключение, предоставленное авиационной промышленности, "должно распространяться и на спиртные напитки".

Министр по вопросам торговли Лоран Сент-Мартен предположил, что Франция приближается к тому, чтобы получить такой статус для коньяка и других спиртных напитков. "Мы понимаем, что спиртные напитки действительно будут освобождены", - сказал он.

Высший дипломат ЕС предположил, что они также верят, что спиртные напитки получили исключение, а вопрос с вином еще обсуждается.

Франция является крупнейшим экспортером алкоголя за пределы ЕС. В 2024 году она экспортировала алкогольных напитков на сумму €12,1 млрд, по данным Eurostat, что составляет 41% от общего экспорта алкоголя. Примерно две трети из этого - это вино, а остальное - спиртные напитки, среди которых больше всего коньяка.

Около трети французского экспорта алкоголя идет в США. Ее стремление получить исключения поддерживает Италия, второй крупнейший экспортер алкогольных напитков в ЕС, которая экспортировала алкоголь на сумму €6 млрд в 2024 году.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз 27 июля заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.

Глобальные фондовые индексы выросли, а евро укрепился после торгового соглашения между США и ЕС, которое повысило настроение на рынке и внесло определенную ясность в неделю важных политических встреч Федеральной резервной системы США и Банка Японии.