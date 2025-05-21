Після 5-річної заборони: суд змусив Apple повернути Fortnite до App Store

Після майже п'яти років блокування, відеогра Fortnite повернулась до App Store в США.

Про це пише Reuters.

Компанія Epic Games, яка володіє проєктом, поновила доступ до гри після судового тиску на Apple, яку звинуватили у зловживанні монопольним становищем.

Суд у квітні 2024 року встановив, що Apple порушила попереднє рішення, яке вимагало допустити сторонні платіжні сервіси в App Store. Компанію можуть притягнути до кримінальної відповідальності за невиконання судової постанови.

Fortnite, який мав понад 116 млн користувачів на iOS до блокування у 2020 році, уже раніше повернувся на Android та до європейських платформ через Epic Games Store і AltStore.

Аналітики вважають, що цей прецедент може змінити економіку App Store — додатки на кшталт Spotify або Netflix можуть отримати більше гнучкості в монетизації без виплат комісій Apple.

Нагадаємо:

Компанія Apple обмежила доступ до багатокористувацького "шутера" Fortnite на iPhone у Сполучених Штатах та через свій магазин додатків у Європейському Союзі.

Компанія Epic Games звинувачує Samsung і Google у захисті магазину Google Play від конкуренції.

Багатокористувацький "шутер" Fortnite знову доступний на iPhone в Європейському Союзі і в усьому світі на пристроях Google Android після чотирирічної перерви, після законодавчих заходів ЄС.

Компанія Apple 5 серпня заявила, що схвалила додаток Epic Games для онлайн-магазину ігор на iPhone і iPad в Європі, на фоні судової справи, між компаніями, яку ведуть з 2020 року.