Фондовий ринок США наближається до рекордних показників
Відновлення американського фондового ринку підштовхнуло ключові індекси до рекордних рівнів, а нові економічні дані та події в торговельній і фіскальній політиці перевірять, чи отримають акції додатковий імпульс до зростання.
Про це повідомляє Reuters.
Акції відновилися після різкого падіння в квітні, спричиненого побоюваннями щодо економічних наслідків тарифних планів президента Дональда Трампа.
Вони завершили тиждень на високій ноті: індекс S&P 500 закрився в п'ятницю вище 6000 пунктів вперше з кінця лютого, підтриманий щомісячним звітом про зайнятість у США, який заспокоїв побоювання щодо економіки.
Деяка невизначеність пов'язана з тим, як американська економіка переживає зміни в торговельній ситуації.
Трамп пом'якшив деякі з найбільш жорстких мит після того, як його оголошення про «День визволення» 2 квітня спричинило падіння акцій, але інвестори чекають, щоб побачити, як інші збори можуть вплинути на економіку.
При цьому, інвестори побоюються будь-якого спалаху інфляції.
Звіт про індекс споживчих цін буде одним з останніх ключових даних перед засіданням Федеральної резервної системи 17-18 червня.
Очікується, що центральний банк США на цьому засіданні залишить процентні ставки без змін, але трейдери розраховують на майже два зниження на 25 базисних пунктів до кінця року.