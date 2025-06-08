Фондовый рынок США приближается к рекордным показателям

Восстановление американского фондового рынка подтолкнуло ключевые индексы к рекордным уровням, а новые экономические данные и события в торговой и фискальной политике проверят, получат ли акции дополнительный импульс к росту.

Об этом сообщает Reuters.

Акции восстановились после резкого падения в апреле, вызванного опасениями относительно экономических последствий тарифных планов президента Дональда Трампа.

Они завершили неделю на высокой ноте: индекс S&P 500 закрылся в пятницу выше 6000 пунктов впервые с конца февраля, поддержанный ежемесячным отчетом о занятости в США, который успокоил опасения относительно экономики.

Некоторая неопределенность связана с тем, как американская экономика переживает изменения в торговой ситуации.

Трамп смягчил некоторые из самых жестких пошлин после того, как его объявление о "Дне освобождения" 2 апреля вызвало падение акций, но инвесторы ждут, чтобы увидеть, как другие сборы могут повлиять на экономику.

При этом, инвесторы опасаются любой вспышки инфляции.

Отчет об индексе потребительских цен будет одним из последних ключевых данных перед заседанием Федеральной резервной системы 17-18 июня.

Ожидается, что центральный банк США на этом заседании оставит процентные ставки без изменений, но трейдеры рассчитывают на почти два снижения на 25 базисных пунктов до конца года.