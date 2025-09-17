FIFA виплатить клубам рекордні $355 мільйонів за участь гравців на ЧС-2026

Міжнародна федерація футболу (FIFA) виплатить клубам рекордні 355 млн дол. компенсацій за участь гравців у кваліфікації та фінальній стадії Чемпіонату світу-2026.

Про це йдеться у заяві FIFA.

"Відповідно до оновленого меморандуму про взаєморозуміння, підписаного FIFA та Європейською асоціацією клубів (ECA) у березні 2023 року, клуби, які відпускають гравців на Чемпіонат світу з футболу 2026, отримають загалом 355 мільйонів доларів США", - пояснили в організації.

У FIFA додали, що програму виплат скоригували, щоб тепер кожен клуб, чиї гравці беруть участь у відбіркових матчах до ЧС-2026 або у самому турнірі, міг отримати частку з фонду солідарності.

"Цей новий підхід означає, що будь-який клуб, який відпускає гравця для участі у відбірковому турнірі до ЧС-2026, тепер отримає пряму компенсацію за це, незалежно від того, чи гратиме гравець у фінальному турнірі", - заявили у FIFA.

Раніше компенсації були передбачені лише для тих клубів, гравці яких дійшли до фінальної стадії ЧС.

Більш детальну інформацію про модель розподілу виплат обіцяють оприлюднити пізніше.

Порівняно з ЧС-2022 виплати в рамках програми зростуть на 70%. На ЧС-2022 у Катарі FIFA розподілила 209 млн дол. між 440 командами. Стільки ж отримали 416 клубів, які відпустили своїх футболістів на ЧС-2018 у РФ.

Водночас за ЧС-2014 сума виплат становила 70 млн дол., а за ЧС-2010 - 40 млн дол.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді і Мексиці. У турнірі вперше візьмуть участь 48 збірних. Усього у рамках турніру проведуть 104 матчі. Перша гра відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінал - 19 липня в американському штаті Нью-Джерсі. Матч за "бронзу" пройде в Маямі.

