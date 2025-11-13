Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів продовжили падати у жовтні

Доходи РФ від експорту нафти і нафтопродуктів у жовтні 2025 року знизилися через зменшення обсягів експорту та зниження цін на тлі санкцій та українських ударів по російських нафтопереробних заводів.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Доходи скоротилися на $0,38 млрд у порівнянні з вереснем 2025 року до $13,13 млрд, і на $2,3 млрд менше, ніж жовтні торік.

Об'єми експорту російської нафти та нафтопродуктів у жовтні впали на 150 тис. барелів на добу - до 7,4 млн барелів на добу.

У щомісячному звіті йдеться, що недавні атаки України на нафтопереробну та нафтовидобувну інфраструктуру призвели до зниження експорту нафти на 110 тис. барелів на добу, до рівня трохи вище 5 мільйонів барелів на добу.

Крім того, експорт нафтопродуктів також знизився другий місяць поспіль, на 40 тис. барелів на добу, до 2,3 млн барелів на добу, досягнувши найнижчого рівня з 2017 року.

Нагадаємо:

Найбільші західні нафтові компанії отримують надприбутки на тлі розширення ударів по російській нафтогалузі - як буквально, так і економічно, - що підняло доходи переробної галузі та послабило страхи щодо майбутнього профіциту.