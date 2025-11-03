Найбільші західні нафтові компанії отримують надприбутки на тлі ударів дронів по НПЗ РФ

Найбільші західні нафтові компанії отримують надприбутки на тлі розширення ударів по російській нафтогалузі - як буквально, так і економічно, - що підняло доходи переробної галузі та послабило страхи щодо майбутнього профіциту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Хвилі українських ударів дронами по мережі НПЗ і експортних терміналів РФ із липня вдарили по експорту російських нафтопродуктів, зокрема дизелю й мазуту.

За даними Kpler, у вересні морський експорт нафтопродуктів із Росії впав на 500 тис. бар./добу від піків 2025 року - до близько 2 млн б/д, найнижче більш як за п'ять років.

Скорочення російського експорту підняло глобальні переробні доходи, що вигідно для Shell, Exxon Mobil, Chevron і французької TotalEnergies, які разом оперують майже 11 млн б/д - понад 10% світових переробних потужностей.

Четвірка показала сукупне зростання прибутків від переробки на 61% у 3 кварталі проти 2, що значною мірою забезпечило +20% до загального прибутку.

Exxon, найбільша нафтова компанія США, заявила, що прибуток підрозділу Energy Products зріс більш ніж на 30% за квартал - до $1,84 млрд - завдяки "сильним переробним маржам через перебої з постачанням".

BP звітуватиме у вівторок і також, схоже, скористається сприятливими трендами: її індикативна маржа переробки зросла до $15,8/бар. у липні-вересні (+33%) і наразі тримається біля $15,1/бар. у IV кварталі.

Сильні доходи від переробки допоможуть компенсувати падіння цін на нафту, адже ринок входить у період суттєвого надлишку пропозиції.

Нагадаємо:

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини купують більше вже неросійської нафти у відповідь на свіжі західні санкції проти РФ.

Китайські нафтопереробники уникають російських поставок після того, як США та інші країни занесли до санкційних списків провідних російських виробників і частину їхніх клієнтів.