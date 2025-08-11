Дефіцит кадрів у логістиці РФ перевищив мільйон осіб

У логістичній галузі Росії виник дефіцит понад 1 млн працівників.

Про це повідомляє видання "Известия" з посиланням на учасників ринку.

Найбільше нестача відчувається у сегментах транспортних перевезень, складської обробки та управління ланцюгами постачань.

За даними Superjob, у серпні найбільш затребуваними в логістиці стали водії вантажного транспорту, комплектувальники, менеджери з транспортної логістики, кладовщики та вантажники. Найгостріший кадровий голод спостерігається в Москві та області, Санкт-Петербурзі, Свердловській, Новосибірській, Ростовській областях і Татарстані.

Статистика "Авито Работа" показує, що у першому півріччі 2025 року пропозиції для водіїв лісовозів зросли на 129%, а для водіїв легкових авто — на 80%. Це пов’язують із розвитком індивідуального будівництва, інфраструктурних проєктів та міських перевезень. На hh.ru у липні найбільше вакансій було для водіїв, пакувальників, комплектувальників, кладовщиків, машиністів і кур’єрів.

Власник "Альянс Тракс» Олексій Іванов пояснив нестачу кадрів зростанням обсягів внутрішньої торгівлі та експорту, а також модернізацією логістичної інфраструктури — будівництвом хабів, автоматизацією складів та розвитком мультимодальних маршрутів.

HR-директор NC Logistic Ірина Пак вважає, що нинішній дефіцит — наслідок буму 2023–2024 років, коли швидко розвивалися маркетплейси та зростала завантаженість складів.

Водночас на початку року близько третини компаній у галузі опинилися на межі банкрутства через зростання витрат, падіння тарифів і борги. Уряд просили про податкові відстрочки, пільгові кредити та компенсацію лізингових платежів. З січня по березень кожна п’ята транспортна компанія залишила ринок, а близько 30% вантажоперевізників повністю зупинили бізнес.