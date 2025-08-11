Дефицит кадров в логистике РФ превысил миллион человек

В логистической отрасли России возник дефицит более 1 млн работников.

Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Больше всего нехватка ощущается в сегментах транспортных перевозок, складской обработки и управления цепочками поставок.

По данным Superjob, в августе наиболее востребованными в логистике стали водители грузового транспорта, комплектовщики, менеджеры по транспортной логистике, кладовщики и грузчики. Самый острый кадровый голод наблюдается в Москве и области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областях и Татарстане.

Статистика "Авито Работа" показывает, что в первом полугодии 2025 года предложения для водителей лесовозов выросли на 129%, а для водителей легковых авто - на 80%. Это связывают с развитием индивидуального строительства, инфраструктурных проектов и городских перевозок. На hh.ru в июле больше всего вакансий было для водителей, упаковщиков, комплектовщиков, кладовщиков, машинистов и курьеров.

Владелец "Альянс Тракс" Алексей Иванов объяснил нехватку кадров ростом объемов внутренней торговли и экспорта, а также модернизацией логистической инфраструктуры - строительством хабов, автоматизацией складов и развитием мультимодальных маршрутов.

HR-директор NC Logistic Ирина Пак считает, что нынешний дефицит - следствие бума 2023-2024 годов, когда быстро развивались маркетплейсы и росла загруженность складов.

В то же время в начале года около трети компаний в отрасли оказались на грани банкротства из-за роста расходов, падения тарифов и долгов. Правительство просили о налоговых отсрочках, льготных кредитах и компенсации лизинговых платежей. С января по март каждая пятая транспортная компания покинула рынок, а около 30% грузоперевозчиков полностью остановили бизнес.