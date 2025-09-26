Трамповская сделка: половина заработка TikTok в США останется китайцам

ByteDance будет получать примерно половину прибыли от американского подразделения TikTok даже после продажи акций инвесторам из США по сделке, организованной Дональдом Трампом.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ByteDance, по их словам, будет иметь две основные статьи дохода: лицензионный сбор со всех доходов TikTok US за право пользоваться алгоритмом и долю прибыли, пропорциональную своему остаточному пакету акций.

В целом пекинская компания, по оценкам, после передачи контроля новым владельцам и в дальнейшем будет получать 50% или даже больше общей прибыли американского подразделения.

На прошлой неделе Трамп по телефону обсудил соглашение с лидером Китая Си Цзиньпином. Американская сторона сообщила, что достигнуто принципиальное согласие, но Пекин пока не подтвердил договоренностей, а окончательные условия продажи еще не определены.

Дополнительной путаницы добавил вице-президент JD Ванс, заявив, что стоимость сделки составит около 14 млрд долларов - значительно меньше ожидаемых аналитиками 35-40 млрд долларов.

Распределение прибыли частично объясняет такую разницу в оценках. По текущему плану TikTok US будет платить ByteDance значительный лицензионный сбор за пользование алгоритмом - ключевой технологией, делающей сервис столь популярным.

По словам источника, речь идет примерно о 20 % дополнительных доходов, то есть доходов, полученных благодаря алгоритму. Например, из 20 млрд долларов выручки ByteDance может получить до 4 млрд долларов только за лицензию.

Кроме того, компания будет брать около 20 % прибыли с остальных доходов в соответствии со своей долей в капитале. Остальную прибыль будет делить консорциум американских инвесторов, среди которых ожидаются Oracle Corp., Silver Lake Management и базирующаяся в Абу-Даби MGX, а также действующие акционеры. Они в итоге будут владеть примерно 80 % американского бизнеса TikTok.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс отчуждения активов TikTok в пользу консорциума американских инвесторов.