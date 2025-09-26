Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины

Беларусь предлагает построить атомную электростанцию на востоке страны, чтобы поставлять электроэнергию в районы Украины, которые оккупировала Россия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Александр Лукашенко озвучил идею во время переговоров в Кремле с диктатором РФ Владимиром Путиным.

"Если примут решение, мы сразу начнем строить новый энергоблок или даже новую станцию - если будет потребность в электричестве в западной России или на "освобожденных территориях", - сказал Лукашенко, используя терминологию, которой Москва обозначает оккупированные части Украины.

Путин ответил, что "финансирование вообще не проблема. Если будет потребитель, который будет брать электроэнергию и платить тариф, то это совсем не вопрос".

Предложение подчеркивает тесные связи между Путиным и Лукашенко - несмотря на то, что президент США Дональд Трамп параллельно пытается повлиять на белорусского лидера, предлагая ослабление санкций в обмен на освобождение политических заключенных и сближение с Западом.

Беларусь остается близким союзником Москвы и поддерживает войну против Украины, в частности предоставив свою территорию для вторжения российских войск в 2022 году. Путин встречается с Лукашенко чаще, чем с любым другим иностранным лидером.

Напомним:

Российская госкорпорация "Росатом" планирует построить в Беларуси исследовательский ядерный реактор на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований "Сосны".