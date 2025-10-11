Білий дім звільняє тисячі держслужбовців США, звинувачуючи в усьому "шатдаун"

Президент Дональд Трамп поклав відповідальність на демократів за своє рішення звільнити тисячі працівників по всьому уряду США, втілюючи погрозу скоротити федеральний персонал під час призупинення роботи уряду.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами спікерів, скорочення тривають у Міністерстві фінансів, Міністерстві охорони здоров'я, Службі внутрішніх доходів (IRS), а також у департаментах освіти, торгівлі та в підрозділі кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки. Точний масштаб звільнень поки невідомий.

Близько 300 000 федеральних цивільних працівників і так мали звільнитися цього року в рамках кампанії зі скорочення, розпочатої раніше цього року Трампом.

"Вони це почали", - сказав Трамп журналістам під час заходу в Овальному кабінеті, назвавши скорочення "орієнтованими на демократів".

Республіканці Трампа мають більшість в обох палатах Конгресу, але для ухвалення будь-якого закону про фінансування уряду потрібні голоси демократів у Сенаті США.

Демократи наполягають на продовженні субсидій на медичне страхування, стверджуючи, що витрати на медицину різко зростуть для багатьох із 24 млн американців, які отримують покриття за Affordable Care Act.

Трамп неодноразово погрожував звільненнями під час протистояння навколо "шатдауну", що в п'ятницю тривав уже десятий день, і натякав, що його адміністрація прицілиться насамперед у ті частини уряду, які підтримують демократи.

Трамп також наказав заморозити щонайменше 28 мільярдів доларів інфраструктурних коштів для Нью-Йорка, Каліфорнії та Іллінойсу - штатів із великими групами виборців-демократів і критиків адміністрації.

Міністерство юстиції в судовому поданні повідомило, що понад 4 200 федеральних працівників отримали повідомлення про звільнення в семи відомствах, зокрема більше ніж 1 400 - у Мінфіні та щонайменше 1 100 - у Міністерстві охорони здоров'я та соціальних служб.

Нагадаємо:

Уряд США 1 жовтня значною мірою припинив свою роботу - тобто настав так званий шатдаун - оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.