Небезпечний маршрут: авіаперевізники ще більше уникають Близького Сходу після атак США

У понеділок комерційні авіакомпанії з усього світу вирішували, на який час призупинити рейси на Близький Схід, оскільки конфлікт, який уже закрив ключові авіамаршрути, перейшов у нову фазу після того, як США завдали ударів по важливих ядерних об’єктах Ірану, а Тегеран пообіцяв дати відповідь.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Останні 10 днів зазвичай насичений повітряний простір від Ірану та Іраку до Середземного моря майже повністю звільнився від комерційного трафіку. Це сталося після того, як Ізраїль 13 червня почав авіаудари по Ірану, змусивши авіакомпанії скасовувати, затримувати або змінювати маршрути через закриття повітряного простору та загрози безпеці.

Останні дні деякі міжнародні авіаперевізники почали скасовувати рейси навіть до стійких хабів, таких як Дубай (найзавантаженіший міжнародний аеропорт світу) і Доха в Катарі. Це свідчить про те, що занепокоєння в авіаційній галузі через ситуацію в регіоні значно зросло.

Однак деякі міжнародні авіакомпанії в понеділок почали відновлювати рейси. Наприклад, провідний азійський перевізник Singapore Airlines, який назвав ситуацію "нестабільною", поновлює рейси до Дубаю після скасування рейсу в неділю. Аналогічно, за даними Flightradar24, British Airways (входить до IAG) в понеділок відновлює рейси до Дубаю та Дохи після їх скасування у неділю. Air France KLM скасувала рейси до Дубаю та Ер-Ріяда в неділю та понеділок.

Оскільки повітряний простір над Росією та Україною вже кілька років закритий для більшості авіакомпаній через війну, маршрут через Близький Схід став ключовим для польотів між Європою та Азією. Через авіаудари за останні 10 днів рейси стали пролягати північніше — через Каспійське море, або південніше — через Єгипет та Саудівську Аравію.

Такі об’їзди означають більші витрати на пальне й оплату екіпажу. До цього додається потенційне подорожчання авіаційного пального через зростання цін на нафту після ударів США.

Зростання кількості конфліктних зон створює додаткові труднощі для авіакомпаній: удари з повітря підвищують ризик випадкового або навмисного ураження цивільних літаків.

Також зростає проблема з фальсифікацією координат і перешкодами GPS поблизу гарячих точок, де наземні системи навігації передають хибні сигнали, здатні збити літаки з курсу.

Flightradar24 повідомив агентству Reuters про "різке зростання" випадків GPS-глушіння та фальсифікації координат останніми днями над Перською затокою. Компанія SkAI зі Швейцарії, яка моніторить збої GPS, у неділю повідомила, що за добу зафіксувала понад 150 випадків фальсифікації сигналу для літаків у цьому регіоні.

Нагадаємо:

Збільшення кількості війн стає все більшим тягарем для операційної діяльності та прибутковості авіакомпаній, кажуть керівники галузі, адже перевізники мають справу з ракетами, дронами, закриттям повітряного простору, підробкою координат і випадками збиття пасажирських літаків.