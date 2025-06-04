Ракеты, дроны и хаос в небе: войны создают новый кризис для отрасли авиации

Увеличение количества войн становится все большим бременем для операционной деятельности и прибыльности авиакомпаний, говорят руководители отрасли, ведь перевозчики имеют дело с ракетами, дронами, закрытием воздушного пространства, подделкой координат и случаями сбивания пассажирских самолетов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Авиакомпании несут дополнительные расходы и теряют долю рынка из-за отмены рейсов и дорогостоящих изменений маршрутов, часто в последнюю минуту. Отрасль, которая гордится высокими стандартами безопасности, вынуждена все больше вкладывать в аналитику и планирование мер безопасности.

"Планирование полетов в таких условиях чрезвычайно сложное... Авиационная отрасль держится на предсказуемости, и ее отсутствие всегда ведет к росту расходов", - сказал Гай Мюррей, руководитель авиационной безопасности европейской авиакомпании TUI Airline.

Из-за закрытия воздушного пространства вокруг России и Украины, на Ближнем Востоке, между Индией и Пакистаном, а также в частях Африки, у авиакомпаний остается все меньше маршрутов.

"По сравнению с пятью годами назад, сейчас более половины стран, над которыми пролетают во время типичного путешествия из Европы в Азию, нужно тщательно проверять перед каждым рейсом", - сказал Марк Зи, основатель организации OPSGROUP, которая обменивается информацией об авиационных рисках.

Конфликт между Израилем и Палестиной с октября 2023 года привел к тому, что коммерческая авиация вынуждена делить небо с внезапными залпами дронов и ракет над основными маршрутами - некоторые из них, по сообщениям, были настолько близко, что их видели пилоты и пассажиры.

Российские аэропорты, в частности в Москве, регулярно закрываются на короткое время из-за активности дронов, а вмешательство в навигационные системы - так называемая подделка сигнала GPS или его глушение - растет в политически напряженных регионах мира.

Когда в прошлом месяце вспыхнули боевые действия между Индией и Пакистаном, обе страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов друг друга.

"Воздушное пространство не должно быть инструментом для мести, но именно так его часто используют", - сказал Ник Карин, старший вице-президент по операциям, безопасности и охране Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).