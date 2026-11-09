Атакували нафтопровід, яким іде 4% світових поставок нафти

У Саудівській Аравії атакували нафтопровід "Схід-Захід", яким країна постачає нафту в обхід Ормузької протоки.

Про це повідомляє Reuters.

Удар стався в регіоні Медина та спричинив невелику пожежу, яку вже загасили. За словами співрозмовника, загиблих і поранених немає, робота нафтопроводу не порушена.

Трубопровід завдовжки 1200 кілометрів перетинає Аравійський півострів і доставляє нафту до порту Янбу на Червоному морі.

Після того як війна на Близькому Сході порушила постачання через Ормузьку протоку, Саудівська Аравія перенаправила цим маршрутом близько 4 млн барелів нафти на добу – приблизно 4% світової пропозиції.

Нагадаємо:

У вересні нафтопровід уже зупиняли після атак дронів, у яких Саудівська Аравія звинуватила іракські збройні угруповання.

22 вересня ЕП повідомляла про відновлення його роботи. Спочатку трубопровід працював на низькій потужності.