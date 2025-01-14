Американська нафтосервісна компанія SLB змушена покинути Росію через санкції

Одна з найбільших енергетичних груп США, SLB (відоміша як Schlumberger), опинилася під тиском через вимогу припинити свою діяльність у Росії після введення нових масштабних санкцій проти нафтової промисловості РФ.

Про це пише Financial Times.

Два члени Конгресу США повідомили виданню, що нафтосервісна компанія SLB повинна залишити Росію, інакше вона може порушити нові санкції США. Ллойд Доггетт та Джейк Окінклосс звернулися до компанії після того, як адміністрація президента Джо Байдена оприлюднила нове розпорядження 10 січня. Це розпорядження забороняє надання послуг у нафтовій галузі для осіб, що перебувають у Росії, з 27 лютого.

Звернення до SLB залишити Росію пролунали майже через три роки після початку війни Росії в Україні. Вони відображають занепокоєння через те, що деякі західні компанії все ще підтримують важливі російські енергетичні проекти.

Саме нафтосервісна компанія не відповіла на запит стосовно нових обмежень, але на своєму вебсайті заявила, що серйозно ставиться до виконання санкцій.

Попри те, що в офіційному указі Міністерства фінансів США не згадується ані сама SLB, ані її дочірня компанія в Росії, члени Конгресу та юристи зауважують, що нові обмеження створюють додаткові юридичні ризики для компанії, якщо вона продовжить працювати в РФ.

"Будь-яка розумна інтерпретація нового документа Міністерства фінансів, яке 'перекриває доступ до послуг США, повʼязаних із видобутком сирої нафти', означатиме виведення американських нафтосервісних компаній з Росії", — зазначив Доггетт, член Конгресу від Демократичної партії в Техасі.

Коли його запитали, чи слід SLB та іншим американським компаніям, які працюють у сфері нафтових родовищ, покинути Росію, щоб дотриматися наказу, представник Міністерства фінансів відповів: "Заборона надання нафтових послуг забороняє всім громадянам США, де б вони не знаходилися, надавати нафтові послуги, прямо чи опосередковано, будь-якій особі, що в Російській Федерації".

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.