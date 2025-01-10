Минюст возобновил работу всех основных сервисов ЕГР после кибератаки

Министерство юстиции 10 января восстановило работу всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны РФ.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что на портале вновь доступны бесплатный поиск информации в реестре; формирование извлечений; получение результатов админуслуг по коду доступа; доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.

Напомним:

19 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что РФ осуществила кибератаку на государственные реестры, которые находятся в компетенции Минюста. Их работа временно остановлена.

19 декабря представители власти уверяли, что реестры будут восстановлены через две недели.

30 декабря Министерство юстиции Украины восстановило работу трех ключевых нотариальных реестров после кибератаки РФ.

4 января В системе государственных реестров Минюста заработал ГРАГС: восстановлена возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния.

Министерству юстиции в среду, 8 января, удалось восстановить работу своего вебсайта после кибератаки РФ.