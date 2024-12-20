В Госспецсвязи не подтверждают утечку информации после кибератаки РФ - Стефанишина

Государственная служба специальной связи и защиты информации не подтверждает утечку информации после кибератаки России.

Об этом она сказала во время брифинга в пятницу 20 декабря.

"Я перед пресс-конференцией получила информацию от главы Государственной службы специальной связи и защиты информации, что утечка данных пока не подтверждается", - сказала Стефанишина.

В СБУ отметили, что опровергать, что утечка данных не состоялась пока не могут.

Напомним:

Украина потерпела самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше. Госреестры будут восстанавливать две недели.

<Самая масштабная кибератака на госреестры Украины готовилась несколько месяцев, однако в СБУ сказали, что не могут рассказать детали о ее подготовке.

В первую очередь Минюст восстановит единый реестр доверенностей, единый реестр специальных бланков, нотариальных документов и наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия