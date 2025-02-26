Тревожная ситуация: В России пожаловались, что автомобили АвтоВАЗа перестали покупать

На складах АвтоВАЗа в России скопилось 100 тысяч нераспроданных машин при норме 60 тысяч.

Об этом заявил президент компании Максим Соколов, передает The Moscow Times.

Он отметил, что такое положение дел бьет по финансовой модели концерна с учетом высоких процентов, которые приходится платить по кредитам.

Соколов назвал ситуацию на рынке "тревожной" и спрогнозировал сокращение продаж Lada в феврале до 27 тыс. штук (-3% в годовом измерении). В сентябре он оценивал совокупный долг компании более чем в 100 млрд рублей.

За январь АвтоВАЗ реализовал 20,8 тыс. автомобилей - на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Несмотря на ухудшение продаж, концерн пока не намерен снижать темпы производства - план по выпуску 500 тыс. машин на 2025 год остается в силе, сообщили "Коммерсанту" в компании.

По информации главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, избыток Lada на складах сформировался еще в январе. По его мнению, у АвтоВАЗа два выхода: продавать автомобили со скидками или сокращать производство. При этом Кадаков признал второй вариант менее вероятным.

Напомним:

Российский автомобильный концерн "АвтоВАЗ" может сократить выпуск автомобилей в 2025 году из-за резкого падения продаж и девальвации рубля.