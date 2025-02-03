Китайский DeepSeek дает компаниям из Европы шанс догнать глобальную гонку ИИ

Руководитель немецкого стартапа Novo AI Гемант Мандапати, был одним из первых пользователей чат-ботов DeepSeek, когда две недели назад перешел на китайскую модель искусственного интеллекта с ChatGPT от OpenAI.

Об этом сообщает Reuters.

Появление DeepSeek меняет ландшафт для ИИ, предлагая компаниям доступ к технологии за долю стоимости, согласно интервью с более чем десятком руководителей стартапов и инвесторов. Это также может подтолкнуть другие компании, работающие в сфере ИИ, к совершенствованию своих моделей и снижению цен.

"Я получил предложение от DeepSeek, которое было в пять раз ниже их реальных цен. Я экономлю много денег, а пользователи не видят никакой разницы", - говорит Мандапати.

Европейские технологические стартапы пытались внедрять новую технологию с такой же скоростью, как и американские конкуренты, которые имеют более легкий доступ к финансированию. Но руководители говорят, что DeepSeek может изменить правила игры.

По данным PitchBook, в 2024 году венчурные капиталисты инвестировали почти $100 млрд в компании по искусственному интеллекту в США по сравнению с примерно $15,8 млрд в Европе.

Напомним:

<Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологии китайского ИИ-стартапа DeepSeek, ссылаясь на соображения безопасности.

Президент США Дональд Трамп и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время встречи в Белом доме в пятницу 31 января обсудили китайскую модель ИИ DeepSeek, которая бросила вызов доминированию США в секторе.