В Испании задержали сына вице-президента госкорпорации РФ за отмывание денег

Испанская полиция арестовала Дмитрия Артякова - старшего сына вице-президента госкорпорации "Ростех" и бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на OCCRP.

Его подозревают в отмывании миллионов евро через сделки с недвижимостью в северо-восточной Испании.

Артякова задержали в субботу в своем доме в Жироне в рамках расследования, которое ведет испанская Антикоррупционная прокуратура. Расследование координируется Национальной судебной палатой - высшей инстанцией по уголовным делам в Испании.

С 2022 года Артяков находится под персональными санкциями Украины, США и Канады, но не Евросоюза. Это позволяет ему легально находиться в Испании и владеть недвижимостью на ее территории.

По версии следствия, Артяков в период с 2005 по 2008 год приобрел 8 объектов недвижимости в прибрежном городе Кастель-Платжа-д'Аро.

Источником средств, как предполагается, стали капиталы, связанные со схемой "прачечной "Тройки Диалог" - масштабной международной сети по отмыванию денег, позволявшей выводить миллиарды долларов из России через офшоры.

Изначально недвижимость была куплена за 14 млн евро бабушкой Артякова - Анной Курепиной.

В 2014 году, согласно материалам суда, она перепродала эти объекты своему внуку за 10 млн евро.

Следователи считают, что Курепина выступала как подставное лицо: она получила не менее 14 млн евро от офшорной компании Delco Networks, связанной с сетью "прачечных".

Она получила около 20 переводов, оформленных как займы, которые так и не были возвращены.

Испанские власти рассматривают объекты недвижимости в Жироне и сопутствующие финансовые потоки как часть более широкой схемы отмывания средств.

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"Ростех" - российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее составе более 700 организаций из которых сформировано 15 холдинговых компаний.