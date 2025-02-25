Huawei наращивает производство ИИ-чипов для достижения технологических целей Китая

Huawei значительно увеличила выпуск микросхем искусственного интеллекта, что стало важным шагом для развития китайской полупроводниковой отрасли.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания смогла повысить уровень выхода годных чипов Ascend 910C почти до 40%, что вдвое больше, чем в прошлом году. Это позволило производству впервые стать прибыльным. Huawei планирует достичь 60%, что соответствует отраслевым стандартам.

Новые микросхемы 910C демонстрируют лучшую производительность, чем предыдущая модель 910B. Компания намерена выпустить 100 000 процессоров 910C и 300 000 чипов 910B в 2025 году.

Пекин поддерживает усилия компании, поощряя местные предприятия покупать чипы Huawei вместо продукции американской Nvidia. Несмотря на это, Nvidia остается лидером на китайском рынке, даже с ограничениями со стороны США, которые позволяют продавать только менее мощные чипы H20 вместо передовых H100.

"Сейчас Huawei контролирует более трех четвертей производства микросхем ИИ в Китае", - сообщил источник Reuters.

Этот прорыв укрепляет позиции Китая в разработке собственных полупроводников, даже несмотря на экспортные ограничения США.

Напомним:

Закупки оборудования для производства микросхем в Китае снизятся в этом году после трех лет роста из-за избытка мощностей и ограничений из-за санкций США.

Huawei готовится выпустить свой первый флагманский телефон, который сможет запускать собственные приложения на собственной операционной системе, что является последним признаком того, как технологии делятся на конкурентные экосистемы США и Китая.

Китайская Huawei Technologies близка к выпуску нового чипа, предназначенного для использования в ИИ-разработках.