Украина и Ближний Восток: бизнес и правовые ориентиры для инвесторов

Мировая экономика после пандемии и войны в Украине переживает новую фазу: страны региона Персидского залива демонстрируют стабильный интерес к украинским компаниям. Вопрос инвестиций становится не просто экономическим, а стратегическим: от него зависит восстановление критической инфраструктуры, развитие инновационных секторов и интеграция отечественного бизнеса в глобальные цепи.

Существуют две ключевые составляющие успеха: подготовка бизнеса и юридические гарантии для инвесторов. Они определяют не только потенциальную выгоду, но и риски, с которыми сталкиваются иностранные партнеры.

Бизнес-диалог как основа партнерства

Бизнес-ассоциации и институты экономической дипломатии играют ключевую роль в развитии сотрудничества между Украиной и странами Ближнего Востока. Они сопровождают компании при выходе на рынки ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии, помогают в налаживании контактов с инвесторами и создают условия для эффективных переговоров.

Важным направлением их деятельности является формирование информационной базы об украинских проектах и консолидация бизнес-инициатив, что позволяет иностранным партнерам видеть потенциал Украины структурированным способом.

Не менее значимой является организация участия в выставках и конференциях, а также подготовка бизнес-делегаций, благодаря чему отечественный бизнес получает системную поддержку и возможность заявить о себе на международной арене.

Законодательная среда: гарантии и предсказуемость

Для иностранных инвесторов критически важными остаются правовая стабильность и надежная защита капитала. Украина должна выстроить такую среду, которая обеспечит доверие и предсказуемость в долгосрочной перспективе. Среди ключевых приоритетов:

создание четкого и согласованного правового режима для инвестиций;

формирование прозрачной и конкурентной налоговой политики в сочетании с упрощением регуляторных процедур;

внедрение эффективных механизмов сертификации и лицензирования;

обеспечение независимого и действенного механизма разрешения споров, в частности с применением международного арбитража.

Такие шаги позволят существенно укрепить инвестиционную привлекательность Украины и заложить основу для стабильного развития партнерств с ближневосточными инвесторами.

Арбитраж - критически важный инструмент

Международный арбитраж формирует доверие инвесторов и обеспечивает нейтральное рассмотрение споров.

Пять причин, почему арбитраж критически важен для арабских инвесторов в Украине:

независимость рассмотрения споров - решения принимают нейтральные эксперты, не только национальные суды;

международное признание решений - Нью-Йоркская конвенция обеспечивает исполнение решений в более чем 160 странах;

прозрачность и стандартизированные процедуры - четкие правила повышают предсказуемость;

гибкость выбора права и арбитражного центра - стороны могут выбирать юрисдикцию и центр (Дубай, Лондон, Париж).

повышение инвестиционной привлекательности Украины - сигнал, что права инвестора будут защищены даже в сложных экономических или послевоенных условиях.

Наличие эффективного арбитража - ключевой фактор доверия, особенно для крупных фондов и транснациональных компаний.

Для развития такого партнерства важно создать надежные юридические механизмы. Украина делает шаги в совершенствовании арбитража:

законопроект №12141 , принятый в первом чтении, расширяет юрисдикцию международного арбитража (включая споры "инвестор-государство") и разрешает регистрацию представительств иностранных арбитражных институтов в Украине;

судебная практика становится все более pro-arbitration, признавая и исполняя решения иностранных арбитражей;

дополнительным инструментом для крупных инфраструктурных проектов становятся Dispute Boards, которые позволяют быстро урегулировать споры без затяжных процессов.

Реализация этих реформ способна повысить доверие инвесторов из стран Персидского залива и укрепить позиции Украины как надежной юрисдикции для разрешения споров.

Украинский бизнес в регионе: практические кейсы

Отечественные компании все активнее расширяют свое присутствие на рынках Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Ближнего Востока. Благоприятный инвестиционный климат, динамичное развитие региона и рост спроса на инновационные решения открывают широкие возможности для украинского бизнеса.

Благодаря поддержке бизнес-ассоциаций и институтов экономической дипломатии украинские предприниматели успешно интегрируются в местную среду, демонстрируя конкурентоспособность и высокий профессиональный уровень.

Кроме инвестиций со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии, важным является и присутствие отечественных компаний в странах Персидского залива:

MHP (Мироновский хлебопродукт) - один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины, имеющий офисы в Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, SALIC владеет долей акций компании.

Modern Expo - международный производитель торгового оборудования (стеллажи, кассовые боксы, холодильные решения), чьи продукты активно используются на рынках ОАЭ.

G.Bar - международная сеть бьюти-баров украинского происхождения, которая представлена в Дубае и пользуется популярностью среди молодой аудитории.

Namelaka - современная кондитерская школа и бренд, который активно развивается на рынке ОАЭ, сочетая украинскую гастрономическую экспертизу с глобальными трендами.

ELAN - украинский бренд, специализирующийся на косметике и продуктах для ухода за бровями и ресницами; активно развивает присутствие в странах Персидского залива через партнерские сети и салоны.

IT- и креативный сектор: украинские компании и стартапы в сфере технологий и дизайна открывают офисы и представительства в Дубае, среди них Innoware, Digis, BHAG и другие.

Представители этих отраслей не только налаживают успешные партнерства, но и формируют положительный имидж Украины как надежного экономического игрока, способного предлагать современные решения и высококачественные продукты для рынков Ближнего Востока.

Отрасли интереса

Арабские инвесторы сосредотачивают внимание на секторах, которые сочетают долгосрочную доходность с возможностью способствовать восстановлению и модернизации украинской экономики. Среди ключевых направлений выделяются:

аграрный комплекс;

энергетика и проекты в сфере "зеленого" перехода;

инфраструктура и логистика;

высокие технологии, цифровые решения и оборонные разработки;

образование и креативные индустрии.

Эти отрасли отвечают стратегическим интересам инвесторов и одновременно открывают для Украины дополнительные возможности в формировании современной экономики, способной обеспечить устойчивый рост и глобальную конкурентоспособность.

Страны Ближнего Востока - прежде всего Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия - реализуют амбициозные программы продовольственной безопасности, в частности UAE Food Security Strategy 2051 и Saudi Vision 2030. В условиях естественных ограничений для собственного сельскохозяйственного производства они активно диверсифицируют источники импорта и выстраивают вертикальную интеграцию - от выращивания до полок супермаркетов.

В этом контексте Украина является не только надежным поставщиком зерновых и продуктов питания, но и стратегической базой для долгосрочных агроинвестиций.

Одним из крупнейших примеров является деятельность Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) - государственной компании Саудовской Аравии, которая владеет Continental Farmers Group. Компания обрабатывает более 195 тыс. га земель на западе Украины, внедряет современные технологии, обеспечивает тысячи рабочих мест и вносит вклад в развитие регионов.

Это классический пример того, как иностранные инвестиции могут иметь мультипликативный эффект: усиливать местную экономику, повышать социальную стабильность и стимулировать профессиональное развитие общин.

Не менее показателен кейс Объединенных Арабских Эмиратов. В 2020 году глобальный портовый оператор DP World (Дубай) приобрел 51% акций TIS Container Terminal в порту Южный (Южный) под Одессой. Это позволило интегрировать украинский терминал в мировую сеть компании, охватывающую более 50 стран.

DP World модернизирует инфраструктуру, внедряет передовые логистические решения и объединяет терминал с собственными хабами в Турции и Румынии, создавая так называемый "черноморский продукт" - комплексный маршрут для международных перевозок. Эта инвестиция свидетельствует о стратегическом доверии к Украине как логистическому и торговому центру Восточной Европы.

Выводы

Украина имеет все предпосылки, чтобы стать надежным и перспективным направлением для инвестиций из стран Ближнего Востока. Реализация этого потенциала возможна при условии слаженной работы ключевых участников процесса:

Государство должно обеспечить правовую стабильность, прозрачные правила игры и эффективные гарантии для защиты инвестиций.

Бизнес - предлагать хорошо подготовленные, экономически обоснованные и качественно представленные проекты.

Институты экономической дипломатии - осуществлять системное сопровождение инвесторов и продвигать инвестиционный потенциал Украины на международном уровне.

Определяющим фактором доверия инвесторов остается доступ к международному арбитражу, что является залогом заключения долгосрочных соглашений. Именно такие механизмы способны обеспечить не только приток капитала, но и устойчивое экономическое восстановление и более глубокую интеграцию Украины в глобальную экономику.