Фондовый рынок США отреагировал на планы Трампа удвоить некоторые пошлины

Основные индексы фондового рынка США снизились после того, как президент Дональд Трамп заявил, что планирует удвоить пошлины на импортируемую сталь и алюминий.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В пятницу вечером Трамп объявил, что со среды повысит пошлины на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, вскоре после того, как обвинил Китай в нарушении торгового соглашения.

Акции американских сталелитейных компаний выросли:

Cleveland-Cliffs подскочили на 28,3%,

Nucor - на 11,5%,

Steel Dynamics - на 11,3%.

По состоянию на 18:00 по киевскому времени:

Индекс Dow Jones упал на 208,46 пунктов (-0,49%) до 42 061,61,

S&P 500 снизился на 15,78 пунктов (-0,27%) до 5 895,91,

Nasdaq Composite потерял 10,10 пунктов (-0,05%) до 19 103,67.

Среди 11 основных секторов S&P 500, восемь показали снижение. Больше всего упали акции сектора потребительских товаров - примерно на 1%. Зато энергетический сектор вырос на 0,8% на фоне роста цен на нефть.

Акции энергетических компаний США выросли после того, как страны-члены OPEC+ оставили объемы добычи нефти на июль без изменений.

Большинство акций крупных технологических компаний потеряли в цене. Например, Tesla снизилась на 2,5% после отчета о падении продаж в Португалии, Дании и Швеции.

Напомним:

11 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.

31 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил, что введет тарифы на импорт стали в Соединенные Штаты на уровне 50%, что вдвое больше, чем сейчас.