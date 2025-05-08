Крупнейший в мире автопроизводитель ожидает падения прибыли более чем на 20% из-за пошлин Трампа

Toyota предупредила, что ее операционная прибыль в 2026 финансовом году уменьшится на 21% - до 3,8 трлн иен (26 млрд долл), что связано с торговой политикой Дональда Трампа.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что компания уже учла в прогнозе влияние пошлин на 180 млрд иен за апрель и май.

"Детали относительно пошлин все еще меняются, и предсказать будущее сложно. Но определенные пошлины уже действуют, и мы это учли в прогнозах", - сказал генеральный директор Koji Sato.

Toyota отмечает, что в краткосрочной перспективе решающим является вопрос распределения автомобилей, но в долгосрочной - производство должно быть локализовано.

Финансовый директор Yoichi Miyazaki добавил: "Пока спрос сильный, мы не спешим с решениями. В прошлом мы повышали цены, когда спрос был высок".

Несмотря на то, что администрация Трампа анонсировала определенные послабления, его 25% пошлины на импортные автомобили дестабилизировали рынок. Mercedes-Benz, Volvo, Ford и GM уже пересмотрели свои прогнозы или предостерегли о миллиардных потерях.

Toyota поставляет в США около 26% своих автомобилей из Японии, что делает ее уязвимой к новым ограничениям.

Помимо тарифного напряжения, Toyota рассматривает возможность приватизации своей дочерней компании Toyota Industries - потенциально одна из крупнейших сделок на рынке. По данным источников, участие в выкупе может принять лично внук основателя компании Акио Тойода.

Акции Toyota Industries выросли на 36,5% с начала года, тогда как основная компания потеряла в стоимости.

Этот шаг может подтолкнуть другие японские корпорации пересмотреть структуру владения дочерними компаниями. Например, NTT в тот же день объявила о заседании совета по возможному выкупу доли в NTT Data на сумму до 20 млрд долл.

Напомним:

Toyota Motor заявила, что изучает возможность инвестирования в потенциальный выкуп компании Toyota Industries, которая принадлежит к той же группе, но имеет большую зависимость от акционеров.

Toyota рассматривает возможность экспорта автомобилей со своего британского завода в США, чтобы смягчить последствия тарифной политики администрации Дональда Трампа.