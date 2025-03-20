США ввели санкции против Китая за покупку нефти Ирана

США ввели санкции против двух китайских нефтехимических компаний за импорт иранской нефти, что стало очередным шагом в рамках политики "максимального давления" президента Дональда Трампа на Исламскую Республику.

Об этом пишет газета Financial Times.

Госдепартамент США сообщил, что наложил санкции на компанию Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage за нарушение американских санкций путем покупки и хранения иранской нефти, которая была доставлена в Китай судном, которое уже находилось под санкциями.

Министерство финансов США отдельно ввело санкции против китайского нефтеперерабатывающего предприятия Luqing Petrochemical за закупку иранской нефти, перевезенной судами, связанными с хуситами и иранскими военными.

"Закупки иранской нефти небольшими НПЗ являются главным источником экономической поддержки иранского режима, который является ведущим государственным спонсором терроризма в мире", - заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Соединенные Штаты стремятся перекрыть финансовые потоки, позволяющие Тегерану финансировать терроризм и развивать ядерную программу".

В этом месяце Трамп написал верховному лидеру Ирана, призывая его заключить соглашение с США по ядерной программе. Он также пригрозил "ужасными" последствиями, если Тегеран не согласится на дипломатическое урегулирование, но Иран пока не отреагировал.

В прошлом месяце Трамп объявил о возобновлении своей кампании "максимального давления" на Иран, которая включает санкции против компаний, транспортирующих иранскую нефть в Китай. Цель - заставить Иран сесть за стол переговоров на более выгодных для США условиях, хотя пока неясно, готов ли Тегеран к таким переговорам.

Министерство финансов США также объявило о введении санкций против еще 19 компаний, включая владельцев китайских и гонконгских судов, которые входят в "теневой флот", поставляющий нефть китайским НПЗ.

Напомним:

24 февраля 2025 года Соединенные Штаты объявили санкционные ограничения против трех десятков человек и судов из многих стран за содействие Ирана в торговле нефтью.