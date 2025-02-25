Экономическая стоимость помощи США для Украины вдвое ниже официальных оценок - исследование

Реальная стоимость американской военной помощи Украине значительно ниже, чем заявлено официально. Вместо более 60 млрд долл, которые называют в Вашингтоне, фактическая сумма оценивается в 18,3 млрд долл.

Об этом говорится в исследовании Economists for Ukraine.

Отмечается, что основная причина разногласий - завышенная оценка старых запасов вооружений США. Министерство обороны заявило, что переданное оборудование стоит 31 млрд долл, но исследователи оценивают его реальную стоимость в 12,5 млрд долл. Значительная часть техники была списана, а ее использование в бою ограничено, что еще больше снижает ее стоимость.

Косвенная передача оборудования через страны-союзники, в частности Польшу, составляет около $20 млрд оборонных инвестиций, но лишь $340 млн из них напрямую достались Украине.

За три года войны США предоставили Украине 50,9 млрд долл. Из них 32,6 млрд долл. пошли на бюджетную поддержку - зарплаты, пенсии и другие расходы, которые возмещаются через механизмы Всемирного банка и USAID.

"Публичные рассказы о помощи Украине часто не учитывают разницу между ассигнованиями и фактически оказанной помощью", - отмечает руководство организации Economists for Ukraine.

Во-вторых, значительная часть средств идет на заказ новых систем вооружений в США, но поставки происходят с большими задержками. Из выделенных 12,1 млрд долл на закупку нового оборудования, реальная стоимость помощи для Украины оценивается лишь в 5,5 млрд долл.

Также часть американской помощи предоставляется в виде кредитов и гарантий. Например, США использовали замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине и Молдове на 25 млрд долл.

Например, кредит в размере 156 миллионов долларов позволил Украине приобрести локомотивы американского производства, поддержав 800 рабочих мест в Пенсильвании.

В общем, в исследовании делается вывод, что фактическая стоимость военной помощи США Украине составляет $18,3 млрд, тогда как еще $32,6 млрд было предоставлено в виде бюджетной помощи, в основном через механизмы возмещения расходов.

Таким образом, общая стоимость предоставленной помощи за три года составила 50,9 миллиарда долларов - в среднем около 17 миллиардов долларов в год. Сообщается, что это соответствует лишь 0,25% федерального бюджета США. Для сравнения, это примерно столько же, сколько Вашингтон тратит на содержание и энергообеспечение правительственных зданий.

Отдельно авторы отчета отмечают, что Украина тщательно контролирует все поступления. Благодаря электронной системе управления можно отследить каждую потраченную гривну - от зарплат госслужащих до закупки офисной бумаги. Проведенные аудиты не выявили злоупотреблений или аномалий в использовании международной помощи.