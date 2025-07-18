Соглашение США и Панамы под угрозой - Китай требует свою долю

Китай угрожает заблокировать продажу 43 портов, принадлежащих гонконгской CK Hutchison, если китайская судоходная компания Cosco не получит долю в сделке с BlackRock и MSC.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Китайские чиновники предупредили компании BlackRock, MSC и CK Hutchison, что без участия Cosco Пекин может заблокировать международную продажу портов. Сделка на 22,8 миллиарда долларов предусматривает продажу 80% активов Hutchison в 43 портах, расположенных в 23 странах.

В мае Hutchison подтвердила, что MSC - один из ведущих мировых операторов контейнерных перевозок - возглавляет консорциум покупателей.

Впрочем, по данным WSJ, стороны вряд ли заключат финальную сделку до 27 июля - даты завершения эксклюзивных переговоров. В то же время все стороны вроде бы не исключают участия Cosco.

Пекин считает сделку стратегически важной из-за ее потенциального влияния на контроль над глобальными морскими маршрутами, в частности вокруг Панамского канала. Соглашение также вызвало интерес со стороны президента США Дональда Трампа.

Напомним:

BlackRock договорилась о покупке двух крупных портов на Панамском канале у их владельца из Гонконга за 22,8 миллиарда долларов на фоне давления со стороны Дональда Трампа, который заявлял о чрезмерном влиянии Китая на стратегический водный путь.

В своей речи на инаугурации, говоря о внешней политике, Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай", а также переименовать Мексиканский залив в Американский залив.

Китайские власти начали расследование после того, как гонконгская компания CK Hutchison согласилась продать свои активы, включая два порта в Панаме, инвесторам во главе с американской компанией BlackRock.