Действия Трампа заставляют крупных инвесторов бежать с рынка США

Крупные институциональные инвесторы постепенно отворачиваются от рынка США на фоне торговых войн Дональда Трампа и растущего государственного долга, что вызывает беспокойство относительно доминирования американских активов в глобальных портфелях.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Нестабильная торговая политика президента США в последние месяцы вызвала потрясения на мировых рынках, резкое ослабление доллара и отставание акций на Уолл-стрит от европейских аналогов в этом году.

Налоговый законопроект Трампа, который, по прогнозам, добавит $2,4 трлн к государственному долгу США в течение следующего десятилетия, также повысил давление на облигации казначейства США.

"Людям нужно переосмыслить свою зависимость от США", - сказал Сет Бернстайн, генеральный директор компании AllianceBernstein, которая управляет активами на $780 млрд.

"Дефицит уже давно является проблемой, и он только ухудшается. Невозможно бесконечно продолжать заимствования такими темпами. А если добавить к этому еще и непредсказуемость торговой политики - стоит задуматься: не слишком ли много вы держите в одном рынке?"

Пока институциональные инвесторы пересматривают свою долю инвестиций в США, второй по величине пенсионный фонд Канады - Caisse de dépôt et placement du Québec - недавно объявил, что уменьшит свою экспозицию в США (которая сейчас составляет 40% портфеля), и взамен увеличит инвестиции в Великобритании, Франции и Германии.

Несмотря на то, что американские акции восстановились после падения, вызванного введением пошлин 2 апреля, индекс S&P 500 с начала года вырос менее чем на 2%, тогда как европейский Stoxx Europe 600 - на 9%.

Курс доллара приблизился к минимуму за три года - он снизился на 9% в этом году, даже несмотря на то, что Трамп частично отказался от многих пошлин, которые изначально анонсировал.

Инвесторы признают, что доминирование экономики США и глубина ее финансовых рынков до сих пор делают страну привлекательной для глобального капитала. Однако все больше сомнений возникает относительно устойчивости такого доминирования после более 15 лет стабильного притока средств и высоких прибылей, которые привели к тому, что в начале года доля США в глобальной капитализации рынка акций составляла около двух третей.

"Мы уже видим первые признаки того, что инвесторы начинают отходить от США", - сказал Ричард Олдфилд, CEO британской инвесткомпании Schroders.

Европейские рынки стали одним из бенефициаров такого разворота: ожидается, что масштабные расходы Германии на оборону и инфраструктуру (на сумму €1 трлн) будут способствовать росту.

"Мы довольно оптимистично настроены в отношении Европы", - говорит Том Найдс, вице-президент компании Blackstone.

"Здесь правительства более стабильны. Переместить деньги в Европу - вполне разумный шаг".

Некоторые инвесторы, однако, сомневаются, что раздробленные рынки Европы и Азии могут стать полноценной альтернативой США.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп продвигает свой "большой, красивый" налоговый закон, который, по опасениям инвесторов, может значительно увеличить государственный долг США.

Илон Маск жестко раскритиковал главную налоговую инициативу Дональда Трампа, заявив, что она "подрывает" работу его команды по оптимизации расходов правительства.