Китай теряет инвесторов: рекордный отток капитала с 1990 года

В 2024 году Китай зафиксировал крупнейший в истории отток прямых иностранных инвестиций - 168 млрд долл.

Об этом пишет Bloomberg.

В сообщении говорится, что это рекордный показатель с 1990 года, и ситуация может ухудшиться из-за обострения торговой войны с США.

По данным Государственного управления валютного контроля КНР, международные компании массово выводят средства, а местные фирмы переводят капитал за границу. Китайские инвесторы перевели 173 млрд долл, тогда как иностранные компании вложили лишь 4,5 млрд долл - минимальный уровень с 1992 года.

Отмечается, что Пекин пытается сдержать этот отток. Власти предлагают инвесторам налоговые льготы, лучшие условия ведения бизнеса и даже отменяют визовые ограничения. Недавно правительство приняло план действий для привлечения новых инвестиций.

Несмотря на отток капитала, торговое сальдо Китая остается сильным. В 2024 году профицит текущего счета составил 422 млрд долл, а в последнем квартале - вырос на рекордные 181 млрд долл. Основной причиной стал рост профицита торговли товарами до 768 млрд долл.

Однако такой дисбаланс создает напряженность в международной торговле. США и другие страны все больше критикуют Китай за чрезмерное превышение экспорта над импортом, что грозит новыми торговыми ограничениями.

Напомним:

Первые выстрелы в новой торговой войне между США и Китаем показали, что Си Цзиньпин на этот раз действует осторожнее, чем во время первого срока Дональда Трампа, поскольку Китай в более невыгодном торговом положении.

Китай усилил экспортный контроль над пятью стратегически важными металлами после вступления в силу дополнительной 10% пошлины на китайские товары, введенной президентом США Дональдом Трампом.

Китай объявил широкий спектр мер, направленных против американских компаний, в том числе Google, производителей сельскохозяйственной техники и владельца бренда Calvin Klein.