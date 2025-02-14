Китай теряет инвесторов: рекордный отток капитала с 1990 года
В 2024 году Китай зафиксировал крупнейший в истории отток прямых иностранных инвестиций - 168 млрд долл.
Об этом пишет Bloomberg.
В сообщении говорится, что это рекордный показатель с 1990 года, и ситуация может ухудшиться из-за обострения торговой войны с США.
По данным Государственного управления валютного контроля КНР, международные компании массово выводят средства, а местные фирмы переводят капитал за границу. Китайские инвесторы перевели 173 млрд долл, тогда как иностранные компании вложили лишь 4,5 млрд долл - минимальный уровень с 1992 года.
Отмечается, что Пекин пытается сдержать этот отток. Власти предлагают инвесторам налоговые льготы, лучшие условия ведения бизнеса и даже отменяют визовые ограничения. Недавно правительство приняло план действий для привлечения новых инвестиций.
Несмотря на отток капитала, торговое сальдо Китая остается сильным. В 2024 году профицит текущего счета составил 422 млрд долл, а в последнем квартале - вырос на рекордные 181 млрд долл. Основной причиной стал рост профицита торговли товарами до 768 млрд долл.
Однако такой дисбаланс создает напряженность в международной торговле. США и другие страны все больше критикуют Китай за чрезмерное превышение экспорта над импортом, что грозит новыми торговыми ограничениями.
Напомним:
Первые выстрелы в новой торговой войне между США и Китаем показали, что Си Цзиньпин на этот раз действует осторожнее, чем во время первого срока Дональда Трампа, поскольку Китай в более невыгодном торговом положении.
Китай усилил экспортный контроль над пятью стратегически важными металлами после вступления в силу дополнительной 10% пошлины на китайские товары, введенной президентом США Дональдом Трампом.
Китай объявил широкий спектр мер, направленных против американских компаний, в том числе Google, производителей сельскохозяйственной техники и владельца бренда Calvin Klein.