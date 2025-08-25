В 2025 году Беларусь впервые столкнулась с дефицитом картофеля: попытка режима Лукашенко удешевить продукт привела к его исчезновению. Как так произошло?

"Оказывается, у нас картошки нет!" - заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в начале 2025 года.

Картофель - символ аграриев Беларуси, который традиционно называют вторым хлебом. В 2025 году страна впервые столкнулась с беспрецедентным дефицитом этого базового продукта. Магазины опустели, а люди в отчаянии. На первый взгляд, ситуация абсурдная: причиной дефицита стала попытка правительства обеспечить большую доступность картофеля для граждан, в результате чего овощ почти исчез.

Ситуация стала лакмусовой бумажкой нестабильности белорусской экономической модели. Особенно на фоне того, что фермеры страны решили кормить остатками качественной картошки Россию, а белорусам предлагали гнилой и мелкий продукт.

Что предшествовало исчезновению картофеля

Первый шаг к дефициту картофеля правительство сделало в 2022 году. Оно запретило повышать розничные цены на основные продукты, пытаясь сделать их более доступными. Увеличивать цены можно было только с разрешения чиновников.

Эксперимент длился недолго. Через несколько недель государство ввело настоящее регулирование цен, которое распространялось на всех: от фермеров до индивидуальных предпринимателей. В перечне продуктов было почти все, в том числе картофель.

Чиновничьи цены касались и сетевой торговли. Продавцы не имели права продавать дороже, независимо от себестоимости или риска дефицита.

Все эти меры привели к падению внутреннего предложения картофеля. Жесткий ценовой контроль сделал выращивание корнеплода экономически невыгодным для фермеров, что сказалось на урожайности.

Еще осенью 2024 года белорусские специалисты заявляли о риске уменьшения урожая картофеля из-за ценового регулирования. Их прогнозы оправдались: в Беларуси собрали наименьший за десятилетие урожай - 3,1 млн тонн, почти на четверть меньше, чем в 2023 году. Эти данные контрастируют с официальными оптимистичными отчетами, которые транслировали государственные СМИ: урожайность высокая, картофеля собрали достаточно.

Даже в условиях уменьшения урожая не весь картофель пошел на внутреннее потребление. До 40% испортились на складах из-за плохих условий хранения. Часть продали на российский рынок, что стало драйвером дефицита 2025 года.

В России также был низкий урожай корнеплода. Цены на картофель там стали вдвое выше, поэтому белорусские фермеры воспользовались возможностью заработать. Власти Лукашенко даже ввели лицензии на экспорт картофеля, однако без успеха: ограничения обходили, маркируя качественный урожай как испорченный.

Тушение пожара (бензином)

В результате сокращения предложения картофель за два месяца 2025 года подорожал на 10%. С марта ситуация в магазинах Беларуси превратилась в постоянный кризис: полки начали пустеть, а если какой-то овощ появлялся, то часто был мелким или испорченным. Люди начали покупать замороженную картошку, потому что свежей просто не было. Тот, который лежал на полках, "даже в руки было неприятно брать".

В продуктовых сетях Беларуси клубень либо исчезал, либо там продавали остатки дешевого, но некачественного продукта. В стране, которая традиционно считалась картофельной житницей, такая ситуация сложилась впервые.

Лукашенко пришлось "торжественно" признать проблему и призвать граждан "потерпеть еще месяц". Мол, "посадим еще - получим в десять раз больше".

В то же время правительство Беларуси начало реагировать на кризис. В апреле там увеличили потолок цен на картофель на 36% - с 1,1 до 1,5 бел. руб. за кг. Однако это не принесло желаемого результата. В конце концов, режиму Лукашенко пришлось пойти на беспрецедентный шаг: разрешить импорт картофеля из стран Евросоюза и "недружественных государств".

В июне настроение диктатора изменилось: он обвинил торговые сети в том, что на прилавках нет картофеля. Кульминацией абсурдных действий власти стало принятие закона, который в июле ввел наказание для магазинов за отсутствие клубней. Белорусские экономисты не могли комментировать это без смеха. Вместо решения первопричины дефицита - отсутствия экономической выгоды для фермеров из-за регуляции цен - власти решили наказывать последнее звено в цепи поставок - ритейлеров.

Исчезнет ли картофель навсегда

По официальным заявлениям чиновников Беларуси, ситуация с предложением картофеля постепенно улучшается. Продолжается сбор нового урожая и на конец августа урожайность корнеплода на 17% выше, чем в 2024 году. Однако эксперты предупреждают: хороший урожай не гарантирует отсутствия кризисов, ведь системная проблема заключалась в отсутствии рыночных механизмов и регулировании цен.

"Когда государство вручную устанавливает цены, оно уничтожает стимул производить и продавать. Люди не хотят работать себе в убыток. Зачем продавать картошку за копейки, если даже ее сбор не окупается?" - говорит экономист Михаил Крячкин.

Сам Лукашенко уже заявил, что "с картошкой в этот раз шутить нельзя". Он приказал организовать работу так, чтобы "не было претензий". Однако пока что правительство диктатора не намерено или не имеет возможности менять экономическую модель.

С конца весны цена на картофель в Беларуси формируется через закупку и допустимые надбавки, без жесткого фиксированного "потолка", но с контролем за законными пределами маржи: до 15% для оптовиков и до 30% для магазинов.

Экономисты предупреждают, что даже несмотря на более высокий урожай ситуация с дефицитом картофеля в стране может повториться. У белорусских аграриев до сих пор нет финансовых и логистических стимулов масштабироваться - они "выживают, а не развиваются".