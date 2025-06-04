Осталось несколько недель: один шаг Китая грозит закрыть мировые автозаводы

Из-за ограничений Китая на экспорт редкоземельных магнитов в США мировые автоконцерны бьют тревогу: нехватка может привести к остановке автозаводов уже через несколько недель.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В ранее неопубликованном письме к представителям администрации Трампа глава отраслевой ассоциации, представляющей General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai и других крупных автопроизводителей, выразил срочное беспокойство ситуацией.

"Без надежного доступа к этим элементам и магнитам поставщики автокомпонентов не смогут изготавливать критически важные детали - в частности автоматические трансмиссии, дроссельные узлы, генераторы, различные двигатели, датчики, ремни безопасности, динамики, фары, рулевые системы и камеры", - говорится в письме Альянса за инновации в автомобилестроении к администрации Трампа.

В письме, которое также подписала ассоциация поставщиков автокомпонентов MEMA, отмечается, что без этих важных деталей остановка американских автозаводов - лишь вопрос времени.

"В худшем случае это может привести к снижению объемов производства или даже остановке сборочных линий", - заявили ассоциации.

Проблема остается нерешенной и до сих пор вызывает беспокойство. В то же время они поблагодарили администрацию Трампа за активное участие в попытках предотвратить срыв американского автопрома и цепей поставок.

Китай согласился снять ограничения на экспорт редкоземельных магнитов в США, но действует слишком медленно, чтобы предоставить доступ ключевым американским отраслям. "Мы до сих пор не видим того потока критических минералов, который должен был бы быть".

Китай, который контролирует более 90% глобальных мощностей по переработке редкоземельных магнитов - применяемых в производстве автомобилей, истребителей и бытовой техники - ввел в апреле ограничения, по которым экспортерам нужно получать лицензии в Пекине.

В апреле экспорт редкоземельных магнитов из Китая сократился вдвое, поскольку компании столкнулись со сложной и непрозрачной процедурой подачи заявок, которая иногда требует сотни страниц документации.

Напомним:

Китай обвинил Соединенные Штаты в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого на переговорах в Женеве в начале мая.