Мировые фондовые рынки отреагировали на крупное торговое соглашение США и ЕС

Глобальные фондовые индексы выросли, а евро укрепился после торгового соглашения между США и ЕС, которое повысило настроение на рынке и внесло определенную ясность в неделю важных политических встреч Федеральной резервной системы США и Банка Японии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

США заключили рамочное торговое соглашение с Европейским Союзом, установив 15% пошлины на большинство товаров из ЕС - это вдвое меньше угрозы введения пошлин в 30%. Это соглашение было достигнуто через неделю после подобного торгового соглашения с Японией.

Страны пытаются завершить торговые соглашения до 1 августа, когда истекает срок, установленный президентом США Дональдом Трампом.

Фьючерсы на европейские индексы выросли более чем на 1%, фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq - на 0,6%. Евро укрепился относительно доллара, фунта и иены.

"Мы должны быть осторожными с дальнейшими движениями", - сказал Сим Мох Сионг, стратег по валютному рынку в Bank of Singapore, комментируя общий рост рынка. "Много хороших новостей уже заложено в цены".

Индекс MSCI для акций Азии и Тихоокеанского региона вне Японии вырос на 0,32%, почти достигнув четырехлетнего максимума, которого он достиг на прошлой неделе. Японский Nikkei снизился на 1% после того, как в прошлом году достиг годового максимума.

Хотя базовую 15% пошлину многие в Европе все еще считают слишком высокой по сравнению с первоначальными надеждами на соглашение с нулевыми тарифами, это все же лучше, чем угрожающая 30% пошлина.

Соглашение между США и ЕС дает ясность компаниям и позволяет избежать более масштабной торговой войны между двумя союзниками, которые вместе составляют почти треть мировой торговли.

"Теперь основной риск был снят", - сказал Марк Велан, руководитель инвестиций в Lucerne Asset Management в Сингапуре. "Рынки воспринимают это как знак стабильности и предсказуемости, которые возвращаются в торговую политику", - добавил он. "Задержка с Китаем соответствует той же схеме: администрация выбирает контролируемую дипломатию вместо конфронтации."

Прирост для китайских акций (CSI300) сошел на нет к полудню, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,5%.

Австралийский доллар, который часто используется как индикатор аппетита к риску, находился на уровне 0,657 доллара, колеблясь возле почти восьмимесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз в воскресенье 27 июля заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.