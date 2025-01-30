Ужесточение санкций США: китайские банки снова блокируют платежи в Россию

Усиление американских финансовых санкций, под которые в конце 2024 года попал Газпромбанк, а в 2025 году - десятки компаний посредников, поставлявших товары в обход ограничений, - вызвало новую волну проблем в расчетах с Китаем.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на Bloomberg.

Трансграничные платежи, в частности в юанях, снова тормозятся китайскими банками, рассказали топ-менеджеры двух российских экспортеров сырья.

По словам источников агентства, кредитные организации КНР обеспокоены последними действиями ушедшей администрации Джо Байдена и требуют больше времени на анализ транзакций.

Кроме финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков, Минфин США внес в "черные списки" около 100 компаний, в том числе китайских, которых обвинил в нарушении ограничительных мер против России.

Кроме того, под блокирующие санкции попал киргизский Керемет-банк, который, по американским данным, проводил валютные платежи для ПСБ - опорного банка российской "оборонки".

Усиление западных санкций привело к падению российского экспорта в конце 2024 года. За октябрь-декабрь на вывозе товаров за рубеж экономика заработала $99,6 млрд - на 7% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года.

В декабре спад экспорта достиг 19% в годовом выражении (до $31,3 млрд), а профицит торгового баланса сжался до $5,6 млрд - самого низкого значения с 2020 года.

Напомним:

Китай и Индия приостановили торговлю российской нефтью, поскольку санкции США вызвали резкий рост тарифов на танкерные грузовые перевозки.