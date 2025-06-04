Китай планирует один из крупнейших в истории заказов самолетов у основного конкурента Boeing

Китай рассматривает возможность заказать сотни самолетов Airbus, вероятно уже в следующем месяце, когда европейские лидеры приедут в Пекин для празднования длительных дипломатических отношений.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас ведутся переговоры с китайскими авиакомпаниями относительно объемов потенциального заказа. Речь идет примерно о 300 самолетах, как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных. Один из собеседников отметил, что заказ может колебаться от 200 до 500 самолетов.

Если будет заказано до 500 самолетов, это станет одним из крупнейших заказов в истории, а для Китая - точно рекордным.

Акции Airbus поднялись на 2,3% на бирже в Париже, а Rolls-Royce, который производит двигатели для широкофюзеляжных самолетов Airbus, выросли на 0,7% в Лондоне.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц могут посетить Пекин в июле по случаю 50-летия дипломатических отношений между Китаем и ЕС. Франция и Германия являются крупнейшими акционерами Airbus, и масштабная сделка выгодно выглядела бы для Китая.

Она также позволила бы Си Цзиньпину продемонстрировать свою позицию перед президентом США Дональдом Трампом на фоне торгового напряжения.

Китай и США - крупнейшие экономики мира - имеют противоречия по правилам торговли, которые Трамп стремится пересмотреть в своей второй президентской каденции. Если конфликт будет урегулирован, Boeing, главный американский конкурент Airbus, может получить выгоду. Boeing - крупнейший экспортер США, и продажа самолетов стала частью торговой сделки США с Великобританией в мае.

Однако сейчас Boeing испытывает трудности в Китае. В апреле Пекин запретил поставки новых самолетов Boeing китайским авиакомпаниям. Торговые споры и скандалы вокруг модели 737 Max тянутся уже несколько лет, предоставляя Airbus преимущество на рынке, где ранее царил баланс.

Ожидается, что широкофюзеляжные модели составят значительную часть нового заказа. В частности, речь идет об A330neo - самом маленьком двухпроходном самолете Airbus. Запасы таких самолетов у китайских государственных и частных перевозчиков уменьшились, ведь раньше эту нишу чаще занимал Boeing.

Напомним:

Во время визита Дональда Трампа в Катар государственная авиакомпания Qatar Airways подписала контракт с Boeing на поставку 160 самолетов.

Air India, входящая в Tata Group, ведет переговоры с Airbus и Boeing о крупном заказе новых самолетов, включая около 200 дополнительных однопроходных самолетов, что дополнит гигантскую сделку 2023 года.