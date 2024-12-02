Китай изучает способы обхода санкций на примере России

Межведомственная группа, созданная Китаем в первые месяцы после начала войны, изучает влияние санкций и регулярно готовит отчеты для руководства страны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Цель отчетов состоит в том, чтобы извлечь уроки о том, как смягчить санкции, особенно на случай, если конфликт вокруг Тайваня побуждает США и их союзников наложить аналогичные санкции на Китай.

В рамках этой работы китайские чиновники периодически посещают Москву для встреч с российским Центральным банком, Министерством финансов и другими ведомствами, участвующими в противодействии санкциям.

Китайские исследования, о которых ранее не сообщалось, являются символом новой эры экономической войны, развязанной вторжением России в Украину, когда границы между экономической политикой и геополитической стратегией все больше размываются.

Эта тенденция, вероятно, лишь усилится во время второго президентского срока Дональда Трампа, планирующего активизировать использование тарифов как инструмента переговоров и принуждения.

Люди, близкие к принятию решений в Пекине, предостерегают, что деятельность исследовательской группы не означает, что страна готовится к вторжению. По словам этих людей, Пекин готовится к экстремальному сценарию вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

Одной из сфер особой обеспокоенности Китая являются его крупнейшие в мире золотовалютные резервы, составляющие более 3,3 триллиона долларов. Меры США и их союзников по замораживанию российских активов за рубежом после вторжения в Украину побудили Пекин активнее искать пути диверсификации своих резервов от деноминированных в долларах активов, таких как казначейские облигации США.

Одним из главных уроков для Китая по российскому опыту является важность подготовки, говорят аналитики. До войны Россия пыталась диверсифицировать свои валютные резервы, дедолларизировать экономику и построить внутреннюю финансовую систему. Хотя ее успех был неоднозначным, эти шаги помогли оградить российскую экономику и выиграть время для адаптации.

Еще один урок для Китая – ценность и границы коалиций. США, Великобритания, ЕС и другие союзники работали в унисон, чтобы исключить крупнейшие российские банки из финансовой сети Swift и ввести верхний предел цен на нефть, тогда как Россия ответила укреплением связей с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Также Россия нашла маршрут через бывшие советские республики для приобретения запрещенных западных товаров – от роскошных автомобилей до товаров двойного назначения с военным применением, таких как микрочипы – в рамках так называемого "евразийского обхода".

Напомним:

США в понедельник запустят третий за три года масштабный пакет ограничений против полупроводниковой индустрии Китая, ограничив экспорт для 140 компаний, в том числе производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп пригрозил объединению БРИКС введением 100% пошлин, если те введут собственную валюту.